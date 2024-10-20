Крис Хемсворт рассказал о своём здоровье после того, как узнал о риске развития болезни Альцгеймера

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Крис Хемсворт рассказал о своём самочувствии после того, как узнал, что у него есть предрасположенность к болезни Альцгеймера.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

На премьере фильма "Фуриоса: Хроники Безумного Макса" в Сиднее 41-летний Хемсворт раскрыл секрет, который помогает ему не выгорать: "стал добрее и мягче к себе в спортзале".

"Теперь я больше прислушиваюсь к своему телу, проявляю терпение и не истощаю себя на каждом занятии", — признался актёр.

Также Хемсворт продолжает медитировать, потому что это важная часть его оздоровительной программы.

Напомним, осенью 2022 года стало известно, что Крис Хемсворт принадлежит к небольшой группе людей — около 2-3 процентов — у которых есть две копии гена APOE4. Поэтому у него в восемь-десять раз выше риск заболеть болезнью Альцгеймера.

Уточнения

Кри́стофер «Крис» Хе́мсворт (род. 11 августа 1983, Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийский актёр, номинант на премию BAFTA. Наиболее известен по роли Тора в кинематографической вселенной Marvel.



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