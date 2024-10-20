73-летний Олег Газманов рассказал, как сохранить крепкий брак

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Олег Газманов признался, что даже спустя годы совместной жизни они с Мариной Муравьёвой всё ещё стараются поддерживать огонь страсти и гармонию в их долгом браке.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under Creative Commons

По словам Газманова, они с женой — очень эмоциональные люди, и им иногда трудно контролировать себя. Из-за этого их брак не раз мог разрушиться. Но они нашли способ не ссориться и не доводить конфликт до печального исхода.

"Нужно до десяти посчитать, прежде чем дальше говорить", — поделился секретом артист.

Певец также признался, что его супруга выглядит прекрасно и что он искренне восхищается ею. Но не всегда это взаимно. Марина порой критикует его за несоответствующий образ или неправильную осанку. Но Газманов не принимает это близко к сердцу, а стремится соответствовать её ожиданиям и сохранить атмосферу романтики в семье.

"Мы держимся за ручки, когда летим в самолете. У нас много общего. У нас много того, что нам нравится. Мы любим друг друга. Вот и все. Невозможно это объяснить", — публично признался в любви жене певец.

Уточнения

Оле́г Миха́йлович Газма́нов — советский и российский певец, композитор, поэт, актёр, продюсер; народный артист Российской Федерации (2001).



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