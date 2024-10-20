Стало известно, когда Михаил Ефремов выйдет из колонии по УДО

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Михаил Ефремов встретит Новый год в кругу семьи. Из-за серьёзного обострения болезни лёгких актёр может выйти из колонии по УДО раньше срока. Все необходимые медицинские документы уже собраны.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Рожков, CC BY-SA 3.0

Как стало известно SHOT, сейчас актёр-заключённый получает противовоспалительные препараты, иммунодепрессанты и ингаляционные бронходилататоры, которые есть в Белгородской колонии. В медицинском учреждении №1 в исправительной колонии проблем с лекарствами нет.

Кроме того, родственники и адвокаты передают актёру лекарства по согласованию с врачом. По словам близких, Ефремову необходимо пройти компьютерную томографию, для чего его могут отправить в государственную клинику.

В целом состояние актёра оценивается как удовлетворительное, но он жалуется на проблемы с дыханием и говорит, что ему трудно разговаривать.

Уточнения

Ефремов Михаил Олегович (род. 1963) — советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, театральный режиссёр, телеведущий.



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