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Сын Валерии Арсений Шульгин не вернул долг в 56 миллионов рублей. Теперь в этом деле будет разбираться суд

1:09
Шоу-бизнес

Арсений Шульгин, 25-летний сын певицы Валерии, снова оказался фигурантом судебного разбирательства. Ему предъявлен иск на сумму в 56 миллионов рублей.

Сын Валерии Арсений Шульгин не вернул долг в 56 миллионов рублей. Теперь в этом деле будет разбираться суд
Фото: YouTube канал Жан Содель by Скриншот видео YouTube канала Жан Содель, PDM

Согласно имеющейся информации, молодой предприниматель заключил договор займа на крупную сумму, но не выполнил свои обязательства по его возврату. Теперь дело будет рассматриваться в суде.

Тверской суд Москвы принял иск бизнесмена Валентина Демчука к предпринимателю Арсению Шульгину, сообщает ТАСС. Истец хочет взыскать с ответчика более 587 тысяч долларов по договору займа.

Стоит отметить, что это не первый судебный процесс, в который оказался вовлечён Арсений Шульгин. Три года назад он также стал фигурантом дела, связанного с финансовыми махинациями.

Тогда речь шла о продаже готового бизнеса, связанного с производством мундштуков для кальянов. Арсений продал бизнес за 2 миллиона рублей, но покупатель получил товар лишь на сумму 400 тысяч рублей, да и то не сразу.

Уточнения

Вале́рия (Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино "Утренняя звезда".

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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