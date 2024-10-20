Сын Валерии Арсений Шульгин не вернул долг в 56 миллионов рублей. Теперь в этом деле будет разбираться суд

Арсений Шульгин, 25-летний сын певицы Валерии, снова оказался фигурантом судебного разбирательства. Ему предъявлен иск на сумму в 56 миллионов рублей.
Согласно имеющейся информации, молодой предприниматель заключил договор займа на крупную сумму, но не выполнил свои обязательства по его возврату. Теперь дело будет рассматриваться в суде.
Тверской суд Москвы принял иск бизнесмена Валентина Демчука к предпринимателю Арсению Шульгину, сообщает ТАСС. Истец хочет взыскать с ответчика более 587 тысяч долларов по договору займа.
Стоит отметить, что это не первый судебный процесс, в который оказался вовлечён Арсений Шульгин. Три года назад он также стал фигурантом дела, связанного с финансовыми махинациями.
Тогда речь шла о продаже готового бизнеса, связанного с производством мундштуков для кальянов. Арсений продал бизнес за 2 миллиона рублей, но покупатель получил товар лишь на сумму 400 тысяч рублей, да и то не сразу.
Вале́рия (Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985), победительница музыкального проекта 1-го канала Останкино "Утренняя звезда".
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