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Рэпер Дрейк пытается вернуть Дженнифер Лопес после её развода с Беном Аффлеком

0:59
Шоу-бизнес

Рэпер Дрейк решил вернуть Дженнифер Лопес после её развода с Беном Аффлеком. Он пытается снова завоевать её расположение.

Рэпер Дрейк пытается вернуть Дженнифер Лопес после её развода с Беном Аффлеком
Фото: YouTube канал My1Hobbies by Скриншот видео YouTube канала My1Hobbies, PDM

Дрейк и Дженнифер Лопес часто общаются и флиртуют. Рэпер связался с ней, как только она подала документы на развод. Он назвал Бена дураком за то, что позволил ей уйти. А потом дал понять, что готов сделать её счастливой.

"Получить такое внимание, когда она чувствовала себя так плохо, было именно тем, что ей было столь необходимо. Теперь они переписываются каждый день, и с каждым разом всё становится только горячее", — цитирует инсайдера In Touch.

Друзья Лопес говорят, что ей было приятно внимание Дрейка. Осыпав певицу комплиментами и добрыми словами он сумел внести позитив в её будни. Джей Ло с удовольствием общается с поклонником, поднимающим её настроение и самооценку.

Уточнения

О́бри Дрейк Грэм (род. 24 октября 1986 года, Торонто, Канада), более известный мононимно как Дрейк — канадский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
 

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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