В движении Мы есть русские осудили SHAMAN за регистрацию бренда

Руководитель общественной организации "Мы есть русские" Светлана Кузнецова возмутилась планами певца SHAMAN по регистрации бренда "Я русский". Своё мнение она выразила Telegram-каналу "SHOT".
По словам Светланы Кузнецовой, получение дохода благодаря национальности является плохим воспитанием.
"Русские люди Родиной не торгуют. Называть себя русским и при этом пытаться извлекать из этого гордого звания прибыль, деньги — это плохое воспитание. Очень жаль, что именно Ярослав пошёл на этот шаг. Честно говоря, я сначала поверить не могла и думала, что это фейк", — сообщила руководитель движения.
Ранее поэт Сергей Каргашин заявил, что бренд "Я русский" не может принадлежать только SHAMAN.
Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов, более известный под псевдонимом SHAMAN — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).
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