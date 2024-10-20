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В движении Мы есть русские осудили SHAMAN за регистрацию бренда

0:49
Шоу-бизнес

Руководитель общественной организации "Мы есть русские" Светлана Кузнецова возмутилась планами певца SHAMAN по регистрации бренда "Я русский". Своё мнение она выразила Telegram-каналу "SHOT".

В движении Мы есть русские осудили SHAMAN за регистрацию бренда
Фото: youtube.com by канал SHAMAN, PDM

По словам Светланы Кузнецовой, получение дохода благодаря национальности является плохим воспитанием.

"Русские люди Родиной не торгуют. Называть себя русским и при этом пытаться извлекать из этого гордого звания прибыль, деньги — это плохое воспитание. Очень жаль, что именно Ярослав пошёл на этот шаг. Честно говоря, я сначала поверить не могла и думала, что это фейк", — сообщила руководитель движения.

Ранее поэт Сергей Каргашин заявил, что бренд "Я русский" не может принадлежать только SHAMAN.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов, более известный под псевдонимом SHAMAN — российский исполнитель, композитор и автор песен. Заслуженный артист Российской Федерации (2024).

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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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