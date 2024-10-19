Колин Фаррелл раскрыл, как смог бросить пить благодаря сыну

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудский актёр Колин Фаррелл поделился, что бросил пить, когда узнал о серьёзном и неизлечимом заболевании своего единственного сына Джеймса.

Фото: flickr.ru by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Как сообщает Daily Mail, у наследника актёра был диагностирован редкий синдром Ангельмана — генетическая патология, которая проявляется в задержке психического развития, нарушениях сна, припадках, хаотических движениях и частом смехе или улыбках.

Артист не скрывает, что именно проблемы со здоровьем ребёнка стали причиной его отказа от спиртного.

"Когда Джеймсу было два года, я перестал пить. Осознание того, что у него есть проблемы со здоровьем, стало для меня стимулом отказаться от алкоголя и других вредных привычек. Всем детям нужны любящие родители", — пояснил он.

Колин Фаррелл отметил, что именно сын научил его находить в себе желание жить. Хотя изначально актёр просто хотел быть рядом с сыном.

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Уточнения

Ко́лин Джеймс Фа́ррелл (англ. Colin James Farrell, род. 31 мая 1976, Каслнок, Дублин, Ирландия) — ирландский актёр кино и телевидения.



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