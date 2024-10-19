Композитор Максим Дунаевский высказался о семи жёнах: я искал лишь одну

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Композитор Максим Дунаевский в эфире программы "Эксклюзив" на Первом канале рассказал, что ему удалось сохранить теплые отношения со всеми бывшими жёнами, за исключением первой.

Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, PDM

Он отметил, что самые сильные и глубокие чувства испытал лишь к своей восьмой супруге, но с уважением относится к каждой из своих бывших избранниц. Разводы не всегда проходили гладко, но музыкант всегда проявлял заботу о каждой из них.

"Я всегда был готов дружить, помогать и продолжаю это делать сейчас, поэтому у нас замечательные отношения практически со всеми. Кроме первой жены. Так вышло, что я больше никогда в жизни её не видел", — поделился он.

Максим Дунаевский не скрывает, что именно в нынешней супруге нашёл все те качества, которые искал долгие годы. Он считает, что музыковед Алла Новосёлова стала для него настоящей наградой в конце жизни.

Ранее бывший участник группы Little Big высказался о своей госпитализации.

Уточнения

Макси́м Исаа́кович Дунае́вский (до 1961 года — Пашков; род. 15 января 1945, Москва) — советский и российский композитор, пианист.



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