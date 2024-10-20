Юрист объяснил, как суд выбирает место жительства детей при разводе родителей: Муцениеце против Прилучного

Юрист Денис Хмелевской рассказал, какие нюансы учитывает суд, определяя, с кем будет жить ребёнок — с матерью или отцом при разводе на примере Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Суд постановил, что сын Прилучного и Муцениеце 11-летний Тимофей останется с матерью, несмотря на желание актёра оставить жить сына у себя.
Эксперт объяснил, что чаще всего суд решает оставить ребёнка с матерью, если родительница благонадёжна.
"Суд всегда исходит из того, чтобы у детей сохранилось ранее установленное им содержание и чтобы для них и их комфорта произошло как можно меньше изменений", — цитирует слава юриста "Вечерняя Москва".
Суд настораживает, если один из родителей плохо отзывается о другом. Судебные органы редко выносят решение в пользу такого родителя.
Специалист отметил, что ребёнок очень страдает, когда родители плохо отзываются друг о друге, так как он любит и маму и папу. Такое положение дел травмирует психику ребёнка.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1987, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
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