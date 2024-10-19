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Бывший участник Little Big рассказал, был ли у него инфаркт

0:54
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Антон Лиссов, бывший участник музыкального коллектива Little Big и солист группы Jane Air, поделился в своём Telegram-канале, что при обследовании в Мариинской больнице врачи не обнаружили у него признаков инфаркта.

Бывший участник Little Big рассказал, был ли у него инфаркт
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Он отметил, что действительно был вынужден вызвать скорую помощь, поскольку почувствовал недомогание. В результате его доставили в Мариинскую больницу.

"Меня встретили тепло, обклеили датчиками, сделали укол и тщательно осмотрели. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической) я был вынужден написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации", — сообщил артист.

Лиссов отказался от госпитализации ради гастролей в Рязани.

Ранее Елизавета Арзамасова рассказала о том, как изменилась её жизнь после рождения второго ребёнка.

Уточнения

Антон Сергеевич Ли́ссов (при рождении — Буре́нин; род. 17 августа 1979, Ленинград) — российский музыкант, музыкальный продюсер и клипмейкер. 

Little Big — российская панк-поп-рейв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Группа выдвигалась от России на песенный конкурс «Евровидение-2020». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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