Бывший участник Little Big рассказал, был ли у него инфаркт

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Антон Лиссов, бывший участник музыкального коллектива Little Big и солист группы Jane Air, поделился в своём Telegram-канале, что при обследовании в Мариинской больнице врачи не обнаружили у него признаков инфаркта.

Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Он отметил, что действительно был вынужден вызвать скорую помощь, поскольку почувствовал недомогание. В результате его доставили в Мариинскую больницу.

"Меня встретили тепло, обклеили датчиками, сделали укол и тщательно осмотрели. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической) я был вынужден написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации", — сообщил артист.

Лиссов отказался от госпитализации ради гастролей в Рязани.

Ранее Елизавета Арзамасова рассказала о том, как изменилась её жизнь после рождения второго ребёнка.

Уточнения

Антон Сергеевич Ли́ссов (при рождении — Буре́нин; род. 17 августа 1979, Ленинград) — российский музыкант, музыкальный продюсер и клипмейкер.



Little Big — российская панк-поп-рейв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Группа выдвигалась от России на песенный конкурс «Евровидение-2020».



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