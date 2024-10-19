Елизавета Арзамасова раскрыла, как изменилась её жизнь после вторых родов

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В августе 2024 года актриса Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз. Она поделилась, что после рождения сына Льва мир вокруг неё заиграл новыми красками.

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

В своём личном блоге Лиза опубликовала фото, на котором её сын Лев гуляет по осеннему парку. В комментариях она рассказала о своей семье и поделилась, как проходит её октябрь в Москве.

"Как у меня дела? Рассказываю: октябрь в Москве радует. Или это у меня теперь все краски стали вдвое ярче? Лев Ильич осознанно любуется осенью, Лиечка растёт, работа работается…" — написала Лиза Арзамасова.

В декабре 2020 года Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста и продюсера ледовых шоу Илью Авербуха. Вместе они воспитывают двоих детей. У спортсмена также есть сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачёвой.

Ранее Егор Крид рассказал о своей беседе с отцом Нюши.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.



Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.