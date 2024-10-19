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Елизавета Арзамасова раскрыла, как изменилась её жизнь после вторых родов

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В августе 2024 года актриса Елизавета Арзамасова стала мамой во второй раз. Она поделилась, что после рождения сына Льва мир вокруг неё заиграл новыми красками.

Елизавета Арзамасова раскрыла, как изменилась её жизнь после вторых родов
Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

В своём личном блоге Лиза опубликовала фото, на котором её сын Лев гуляет по осеннему парку. В комментариях она рассказала о своей семье и поделилась, как проходит её октябрь в Москве.

"Как у меня дела? Рассказываю: октябрь в Москве радует. Или это у меня теперь все краски стали вдвое ярче? Лев Ильич осознанно любуется осенью, Лиечка растёт, работа работается…" — написала Лиза Арзамасова.

В декабре 2020 года Елизавета Арзамасова вышла замуж за фигуриста и продюсера ледовых шоу Илью Авербуха. Вместе они воспитывают двоих детей. У спортсмена также есть сын Мартин от первого брака с Ириной Лобачёвой.

Ранее Егор Крид рассказал о своей беседе с отцом Нюши.

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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