Марию Кожевникову ужаснули новые поблажки для квадроберов: вот началось

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Актриса Мария Кожевникова объяснила, почему выступает против квадроберов.

Фото: https://vk.com/makozhevnikova by ВК-аккаунт Марии Кожевниковой is licensed under public doman

Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова опубликовала в "Инстаграме"* новость о том, что в Шотландии учащимся школ разрешили идентифицировать себя как животное.

Новые поблажки для последователей субкультуры квадробинга ужаснули актрису.

"Вот началось … то с полом, теперь с животными … Не хочу, чтобы в моей стране дети были животными. И для своих детей такого будущего не хочу!" — написала Кожевникова в соцсетях.

Мария предупредила родителей, которые считают происходящее пустяком, что у них не получится отмолчаться.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Квадро́беры — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. В разных печатных изданиях такая имитация воспринимается как субкультура и / или особый неофициальный вид спорта.



Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.



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