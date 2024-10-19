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Егор Крид впервые за 10 лет пообщался с отцом Нюши, который был против их романа

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец и бывший наставник шоу "Голос. Дети" Егор Крид (настоящее имя Егор Булаткин) рассказал, что впервые за десять лет пообщался с отцом своей бывшей возлюбленной, певицей Нюшей, Александром Шурочкиным.

Егор Крид впервые за 10 лет пообщался с отцом Нюши, который был против их романа
Фото: commons.wikimedia.org by Виталий Багров, CC BY-SA 4.0

В ходе прямой трансляции на своем Twitch-канале артист поделился, что столкнулся с музыкальным продюсером на гала-ужине премии "Виктория". Александр Шурочкин пригласил его отойти в сторону, чтобы обсудить их общую историю.

"Впервые за десять лет я встретился с папой Нюши. Он подошел ко мне, поздоровался. Мы отошли в сторонку и поговорили обо всем. Он сказал мне много приятных слов и был рад, что у меня всё сложилось так круто", — поделился певец.

Егор Крид отметил, что обязательно пригласит Шурочкина на свой сольный концерт.

Напомним, что Нюша и Егор Крид состояли в отношениях с 2014 по 2016 год, но подробности своего романа не раскрывали. После расставания певец написал песню, в которой намекнул, что причиной разрыва стали родители певицы.

Ранее дочь Анны Седоковой, Алина, рассказала о своих вынужденных переездах из США в Россию и обратно.

 

Уточнения

Его́р Сплит (Крид) (настоящее имя — Его́р Никола́евич Була́ткин; род. 25 июня 1994, Пенза) — российский певец, рэпер, автор песен, актёр, ютубер, стример и телеведущий. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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