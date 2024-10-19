19-летняя дочь Анны Седоковой высказалась о жизни на две страны: хочу поделиться проблемой

Старшая дочь певицы Анны Седоковой, Алина Белькевич, в своём личном блоге выразила недовольство несправедливостью, с которой сталкивается из-за частых переездов из России в США и обратно.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алины Белькевич в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Она отметила, что каждый раз, когда она находится в Москве, все основные события происходят в Америке, и наоборот.

"Как это работает? Почему всё происходит, когда я улетаю? Это какая-то несправедливость", — высказалась Алина.

Алина Белькевич родилась в браке Анны Седоковой и футболиста Валентина Белькевича. Спортсмен ушёл из жизни в 2014 году, но после расставания с исполнительницей он практически не участвовал в жизни и воспитании своей дочери.

Ранее дочь Любови Успенской рассказала о причинах своего переезда в Израиль.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.



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