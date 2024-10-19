Дочь Любови Успенской впервые раскрыла, почему сбежала от матери в Израиль: она меня запугала и искалечила

В эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что приняла решение переехать в Израиль, потому что не могла больше жить с матерью под одной крышей.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Она поделилась, что её мать, будучи сильной личностью, оказала на неё негативное влияние. По словам Татьяны, она не могла противостоять влиянию матери и была вынуждена ходить с ней на концерты и петь её песни. Однако у неё есть свой музыкальный стиль, который она называет духовным, и который мать запретила ей слушать в доме, назвав "больной" и "загробной музыкой".

Также Татьяна вспомнила, что три года назад, после возвращения из Америки, мать поместила её в клинику, где над ней надругался медбрат. В связи с этим она устроила настоящий скандал.

В завершение своего рассказа Татьяна Плаксина подчеркнула, что хочет жить отдельно от матери и заниматься своей музыкой, а также продавать картины.

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Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».



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