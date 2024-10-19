Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные выявили причину сильной боли от муравьиных укусов
Названа основная причина смерти экс-руководителя ЮКОСа
45-летнюю певицу Альбину Джанабаеву заподозрили в беременности: будет пополнение?
Как сделать котлеты сочными: советы опытных кулинаров
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Ксения Собчак похвасталась сумкой за 3,5 млн, которую хранила 20 лет
Падчерица Ивана Урганта с матерью посетила модный показ в Москве
Семь косметических средств, которые не стоит давать другим людям
Физическая активность: фундамент здорового детства

Дочь Любови Успенской впервые раскрыла, почему сбежала от матери в Израиль: она меня запугала и искалечила

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала, что приняла решение переехать в Израиль, потому что не могла больше жить с матерью под одной крышей.

Дочь Любови Успенской впервые раскрыла, почему сбежала от матери в Израиль: она меня запугала и искалечила
Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Она поделилась, что её мать, будучи сильной личностью, оказала на неё негативное влияние. По словам Татьяны, она не могла противостоять влиянию матери и была вынуждена ходить с ней на концерты и петь её песни. Однако у неё есть свой музыкальный стиль, который она называет духовным, и который мать запретила ей слушать в доме, назвав "больной" и "загробной музыкой".

Также Татьяна вспомнила, что три года назад, после возвращения из Америки, мать поместила её в клинику, где над ней надругался медбрат. В связи с этим она устроила настоящий скандал.

В завершение своего рассказа Татьяна Плаксина подчеркнула, что хочет жить отдельно от матери и заниматься своей музыкой, а также продавать картины.

Ранее Альбина Джанабаева вызвала слухи о своей беременности.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница музыкальной премии «Шансон года».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану
Еда и рецепты
Зачем опытные хозяйки замораживают сметану Аудио 
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Садоводство, цветоводство
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома Аудио 
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка
Советы
Защитите дачу от слизней: важные осенние мероприятия для успешной перезимовки участка Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
Водители придумали 4 способа избежать штрафов ГАИ за непристегнутый ремень
Ксения Собчак похвасталась сумкой за 3,5 млн, которую хранила 20 лет
Падчерица Ивана Урганта с матерью посетила модный показ в Москве
Семь косметических средств, которые не стоит давать другим людям
Физическая активность: фундамент здорового детства
Сердечная опасность: как плохие привычки после еды влияют на здоровье
Тёплое одеяло для сада: как правильно укрыть растения, чтобы они успешно перезимовали
Уехавший из России Даня Милохин с подбитым глазом спел про святую Русь
Как правильно солить мясо при варке
OpenAI выпустили ChatGPT для Windows
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.