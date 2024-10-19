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45-летнюю певицу Альбину Джанабаеву заподозрили в беременности: будет пополнение?

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Альбина Джанабаева, певица и бывшая солистка группы "ВИА Гра", недавно поделилась свежими снимками, которые вызвали слухи о её беременности. На этих фото она прикрывает свой округлившийся живот.

45-летнюю певицу Альбину Джанабаеву заподозрили в беременности: будет пополнение?
Фото: instagram.com by личный аккаунт Альбины Джанабаевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В своём видеообращении она написала, что скоро порадует поклонников радостной новостью. Некоторые подписчики решили, что речь идёт о предстоящем пополнении в семье, и поспешили поздравить пару с грядущим появлением малыша. Однако нашлись и те, кто увидел в публикации Джанабаевой лишь намек на предстоящий релиз новой песни.

Альбина Джанабаева замужем за артистом Валерием Меладзе, от которого у неё трое детей: двое сыновей родились, когда музыкант был женат на другой женщине, а после заключения официального брака у них появилась дочь.

Ранее Ксения Собчак поделилась фотографией сумки, которую хранила в шкафу 20 лет.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр.

Альбина Борисовна Джанаба́ева (род. 9 апреля 1979, Волгоград) — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы «ВИА Гра» (2004—2013).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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