Аллу Пугачёву умилили отдыхающие в ОАЭ внуки Валентина Юдашкина

Певица Алла Пугачёва восхитилась очаровательными внуками модельера Валентина Юдашкина.
Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* фото с внуками от единственной дочери Галины — Аркадием, Анатолием и Агатой-Ариеллой.
"Мы в Дубае! Озорные, смешные и очень любимые внуки!" — написала под кадрами вдова кутюрье.
Под кадрами оставляли комментарии российские звёзды.
"Божечки", — написала Светлана Бондарчук.
"Очарование", — отметилась под фото Екатерина Стриженова.
"Хорошие", — похвалила детей Алла Пугачёва.
Ранее Алла Пугачёва почтила память Валентина Юдашкина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).
Валенти́н Абра́мович Юда́шкин (14 октября 1963, Баковка, Кунцевский район, РСФСР, Московская область, СССР — 2 мая 2023, Москва, Россия) — советский и российский художник-модельер, кутюрье. Народный художник России (2005).
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