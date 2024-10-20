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Аллу Пугачёву умилили отдыхающие в ОАЭ внуки Валентина Юдашкина

0:53
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва восхитилась очаровательными внуками модельера Валентина Юдашкина.

Аллу Пугачёву умилили отдыхающие в ОАЭ внуки Валентина Юдашкина
Фото: https://www.instagram.com/marinayudashkina by Инстаграм Марины Юдашкиной, PDM

Вдова Валентина Юдашкина Марина Юдашкина опубликовала в "Инстаграме"* фото с внуками от единственной дочери Галины — Аркадием, Анатолием и Агатой-Ариеллой.

"Мы в Дубае! Озорные, смешные и очень любимые внуки!" — написала под кадрами вдова кутюрье.

Под кадрами оставляли комментарии российские звёзды.

"Божечки", — написала Светлана Бондарчук.

"Очарование", — отметилась под фото Екатерина Стриженова.

"Хорошие", — похвалила детей Алла Пугачёва.

Ранее Алла Пугачёва почтила память Валентина Юдашкина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991).

Валенти́н Абра́мович Юда́шкин (14 октября 1963, Баковка, Кунцевский район, РСФСР, Московская область, СССР — 2 мая 2023, Москва, Россия) — советский и российский художник-модельер, кутюрье. Народный художник России (2005).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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