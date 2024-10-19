Ксения Собчак похвасталась сумкой за 3,5 млн, которую хранила 20 лет

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Известная журналистка Ксения Собчак поделилась в своём Telegram-канале фотографиями, на которых она запечатлена с бархатной сумкой бордового оттенка, стоимостью около 3,5 миллиона рублей. Она с гордостью отметила, что хранит эту сумку уже 20 лет.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ксении Собчак, PDM

"Круто — это когда ты не просто купил винтажную Kelly, а прожил с ней, как я, 20 лет. Old money по-русски, так сказать", — написала Собчак.

На фотографиях она предстаёт в длинном платье с цветочным узором и сером пиджаке с поясом на талии. Образ завершают сапоги с принтом в виде зебры и массивные очки в широкой оправе.

Хотя поклонники и не оценили стиль телеведущей, они не смогли не признать, что сумка выглядит поистине роскошно.

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Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



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