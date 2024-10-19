Падчерица Ивана Урганта с матерью посетила модный показ в Москве

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Падчерица известного телеведущего Ивана Урганта, Эрика Кикнадзе, была замечена в Москве на показе мод Ushatava вместе со своей матерью, Натальей Кикнадзе, супругой артиста.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ивана Урганта в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

24-летняя девушка недавно вернулась в Россию из США, где она проживала последние годы. Для выхода в свет она выбрала тёмный наряд, как и её родительница.

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе вместе учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге, но после окончания учебного заведения их пути разошлись. Наталья Кикнадзе родила в первом браке двоих детей — сына Нико и дочь Эрику. Иван Ургант был официально женат один раз и не имел детей.

В их браке родились две дочери — Валерия (названная в честь матери артиста) и Нина (названная в честь бабушки артиста).

Иван Ургант испытывает тёплые отеческие чувства к Эрике Кикнадзе и часто публикует её фотографии в своём личном блоге.

Ранее Анна Калашникова отреагировала на гонорар Шамана на патриотическом концерте.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр.



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