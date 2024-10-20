Яна Рудковская показала свой завтрак с младшим сыном Арсением: посуда — мой краш

Продюсер Яна Рудковская похвасталась нестандартной посудой в сервировке своего завтрака.
Яна Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором демонстрирует необычный дизайн столовых тарелок, чашек и чайников. На посуде супруги фигуриста Евгения Плющенко запечатлены человеческие лица.
Продюсер Димы Билана привлекла к презентации своей посуды младшего сына Арсения. Мальчик подтвердил, что его мама именно так проводит свои завтраки.
"Как сказал мой друг Филипп Киркоров: "Этот посуда — мой краш", — написала под кадрами Рудковская.
Мнение подписчиков по поводу дизайна посуды разделилось.
"Красиво по цвету, но посуда аппетита не вызывает. Неприятные ощущения";
"Яна, Вам женщина подмигивает";
"Классика лучше", — писали фолловеры под постом звезды.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.
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