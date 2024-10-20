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Яна Рудковская показала свой завтрак с младшим сыном Арсением: посуда — мой краш

1:02
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская похвасталась нестандартной посудой в сервировке своего завтрака.

Яна Рудковская показала свой завтрак с младшим сыном Арсением: посуда — мой краш
Фото: https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial by Инстаграм Яны Рудковской is licensed under public doman

Яна Рудковская опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором демонстрирует необычный дизайн столовых тарелок, чашек и чайников. На посуде супруги фигуриста Евгения Плющенко запечатлены человеческие лица.

Продюсер Димы Билана привлекла к презентации своей посуды младшего сына Арсения. Мальчик подтвердил, что его мама именно так проводит свои завтраки.

"Как сказал мой друг Филипп Киркоров: "Этот посуда — мой краш", — написала под кадрами Рудковская.

Мнение подписчиков по поводу дизайна посуды разделилось.

"Красиво по цвету, но посуда аппетита не вызывает. Неприятные ощущения";

"Яна, Вам женщина подмигивает";

"Классика лучше", — писали фолловеры под постом звезды.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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