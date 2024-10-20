Певица Полина Гагарина показала своё новое хобби: лепили, как могли

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина начала осваивать гончарное производство.

Фото: https://www.instagram.com/gagara1987 by Инстаграм Полины Гагариной, PDM

Полина Гагарина опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором с дочкой Мией от фотографа Дмитрия Исхакова сидят за гончарными кругами.

Певица с семилетней дочкой попытались сделать сосуд из глины под руководством наставников.

Освоение нового хобби не прошло гладко. Несколько раз глина ломалась под руками звезды.

"Мы лепили, как могли. Зато классно провели время", — написала под кадрами Полина.

В конце концов новоиспечённым гончарам удалось создать сосуд. Дочка певицы осталась в восторге от творения своих рук. Она заявила, что поставит ёмкость в своей спальне и в ней будет храниться свежее молочко.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель. Народная артистка Республики Башкортостан (2024).





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