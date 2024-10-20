Сергей Безруков показал, как сходил в кино с женой и детьми в свой день рождения

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Актёр Сергей Безруков показал, как отпраздновал день рождения с женой и детьми.

Фото: https://www.instagram.com/s_bezrukov by Инстаграм Сергея Безрукова is licensed under public doman

Сергей Безруков опубликовал в "Инстаграме"* фото из кинотеатра. На снимке артист запечатлён с женой Анной Матисон и тремя детьми.

"Семейный выход. Суббота. В кино", — написал под фотографией народный артист России.

Подписчики остались в восторге от такого контента.

"Как семья, уже весь ряд в кинотеатре заняли"; "Какая замечательная семья! Сергей, вы когда рядом со своими родными, прям весь светитесь! Счастья Вам"; "А фильм-то какой? Поди "Бригаду" смотрите", — писали фолловеры под постом артиста.

Ранее Сергей Безруков показал, какой сюрприз приготовили ему жена и дети в день его рождения.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант. Народный артист Российской Федерации (2008).



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