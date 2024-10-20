Настя Ивлеева ответила на комплименты Прохора Шаляпина: ты — легенда

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Блогер Настя Ивлеева отреагировала на заступничество со стороны Прохора Шаляпина.

Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, PDM

Настя Ивлеева не оставила без внимания комплименты Прохора Шаляпина. Выпускник "Фабрики звёзд" заверил, что блогер осознала свои прошлые ошибки и исправилась.

Он отметил, что при личном общении полностью поменял своё отношение к Ивлеевой.

Ответ Насти не заставил себя долго ждать.

"Прохор, мы на одной волне, оказывается! Спасибо за тёплые слова и за позитивно проведённое время вместе! Ты — легенда!" — написала под кадрами с Прохором знаменитость в личном Telegram-канале.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (во время замужества Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орёл и решка».



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