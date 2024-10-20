Объявленная в розыск Татьяна Лазарева* подружилась с вооружёнными террористами: работаем, братья

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* попросилась в террористическую банду после того, как её объявили в международный розыск.

Фото: https://t.me/s/lazarevaforever by Телеграм-канал Татьяны Лазаревой is licensed under public doman

Татьяна Лазарева опубликовала в "Инстаграме"** видео, на котором она вламывается в палатку, где засели террористы с оружием.

Бандиты поинтересовались у звезды ТВ, кто она такая. Лазарева с гордостью сообщила собратьям, что она их соратник — террорист. В качестве доказательства Татьяна посоветовала вооружённым мужчинам погуглить и убедиться, что она с ними заодно.

"Работаем, братья!" — заявила телеведущая.

Террористы расстроились, когда не обнаружили в представленном перечне свои имена.

Ранее сообщалось, что Татьяну Лазареву объявили в международный розыск.

* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лазарева Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.



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