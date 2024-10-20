Объявленная в розыск Татьяна Лазарева* подружилась с вооружёнными террористами: работаем, братья

Телеведущая Татьяна Лазарева* попросилась в террористическую банду после того, как её объявили в международный розыск.
Татьяна Лазарева опубликовала в "Инстаграме"** видео, на котором она вламывается в палатку, где засели террористы с оружием.
Бандиты поинтересовались у звезды ТВ, кто она такая. Лазарева с гордостью сообщила собратьям, что она их соратник — террорист. В качестве доказательства Татьяна посоветовала вооружённым мужчинам погуглить и убедиться, что она с ними заодно.
"Работаем, братья!" — заявила телеведущая.
Террористы расстроились, когда не обнаружили в представленном перечне свои имена.
Ранее сообщалось, что Татьяну Лазареву объявили в международный розыск.
* признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Лазарева Татьяна Юрьевна (род. 1966) — российская телеведущая, актриса, общественный деятель.
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