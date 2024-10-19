Дочь Филиппа Киркорова напугала подписчиков жутким постом: где мои деньги

Наследница короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория попалась на рассылке "писем счастья".
12-летяняя дочь Филиппа Киркорова побоялась проигнорировать жуткое "письмо счастья", повествующее историю некой убитой много столетий назад Дианы.
В письме содержатся угрозы тому, кто не отправит содержимое письма 10 людям.
Девочка опубликовала письмо целиком, вероятно опасаясь возмездия злого духа. Непослушным людям Диана грозила смертью, зато переславшим письмо полагалась награда в виде 2 миллиардов долларов.
"Диана, где мои деньги? Я уже 5 лет их жду", — написала Алла-Виктория.
Ранее дочь Филиппа Киркорова повысила цену на рекламу в своём аккаунте.
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