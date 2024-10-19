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Дочь Филиппа Киркорова напугала подписчиков жутким постом: где мои деньги

0:49
Шоу-бизнес

Наследница короля российской эстрады Филиппа Киркорова Алла-Виктория попалась на рассылке "писем счастья".

Дочь Филиппа Киркорова напугала подписчиков жутким постом: где мои деньги
Фото: https://t.me/Kirkorova by Телеграм-канал Аллы-Виктории Киркоровой is licensed under public doman

12-летяняя дочь Филиппа Киркорова побоялась проигнорировать жуткое "письмо счастья", повествующее историю некой убитой много столетий назад Дианы.

В письме содержатся угрозы тому, кто не отправит содержимое письма 10 людям.

Девочка опубликовала письмо целиком, вероятно опасаясь возмездия злого духа. Непослушным людям Диана грозила смертью, зато переславшим письмо полагалась награда в виде 2 миллиардов долларов.

"Диана, где мои деньги? Я уже 5 лет их жду", — написала Алла-Виктория.

Ранее дочь Филиппа Киркорова повысила цену на рекламу в своём аккаунте.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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