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Выступление Шамана за 16 млн рублей на патриотическом концерте сравнили с пиром во время чумы

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица и модель Анна Калашникова выразила своё недовольство по поводу выступления певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Оренбурге, оценив его гонорар в 16 миллионов рублей. В беседе с NEWS. RU она поддержала актрису Яну Поплавскую, которая осудила выделение государственных средств на подобные мероприятия.

Выступление Шамана за 16 млн рублей на патриотическом концерте сравнили с пиром во время чумы
Фото: commons.wikimedia.org by Кабанданиш, CC BY-SA 4.0

"Я была в шоке от суммы гонорара Шамана в 16 миллионов. Это похоже на пир во время чумы, танцы на костях. Это просто немыслимо, я полностью согласна с Яной Поплавской. Даже Киркоров получает за свои выступления 7 миллионов", — считает Калашникова.

Она также вспомнила, как несколько лет назад выступала на разогреве у Стаса Костюшкина в Ростове-на-Дону. По её словам, тогда она получила меньше ста тысяч рублей.

Ранее Марк Эйдельштейн прокомментировал своё сравнение с Тимоти Шаламе.

Уточнения

Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов (род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область), более известный под псевдонимом Shaman (рус. Шама́н) — российский исполнитель, композитор и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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