Садальский раскритиковал российский сериал про Байдена: сильно деградировали

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Станислав Садальский возмущён содержанием нового российского сериала про Джозефа Байдена.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

Садальский рассказал, что посмотрел трейлер к новому сериалу под названием "Гудбай". Актёр назвал сериал детищем Тины Канделаки. В многосерийном фильме президента США играет Дмитрий Дюжев.

"Сюжет... Байдена в России осматривает проктолог, после чего американец говорит: "А мне понравилось". "Очень смешно"?!" — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр считает, что общество и ТВ сильно деградировало. Он раскритиковал интеллигентов "пустоцветов", депутатов и певцов.

Садальский обвинил телевидение в съёмках плохих фильмов.

При этом артист похвалил познавательную передачу Тины Канделаки "Самый умный".

Уточнения

Дми́трий Петро́вич Дю́жев (род. 9 июля 1978, Астрахань, СССР) — российский актёр театра и кино, певец, кинорежиссёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018). В числе работ Дюжева такие фильмы, как «Жмурки», «Остров», «Мне не больно», телесериал «Бригада» и другие.



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