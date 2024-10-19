Актёр Марк Эйдельштейн ответил на сравнение с Тимоти Шаламе

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Российский актёр Марк Эйдельштейн с радостью воспринял сравнение со своим голливудским коллегой Тимоти Шаламе. Он отметил, что ему приятно слышать, как его называют "русским Тимоти Шаламе".

Фото: commons.wikimedia.org by Carllyttus, CC BY-SA 4.0

На презентации фильма "Анора" в Нью-Йорке Эйдельштейн с восторгом говорил о таланте Шаламе.

"Я очень благодарен за это сравнение, потому что он потрясающий актёр. Но я просто не могу понять, почему он сейчас работает в Нью-Йорке, а не здесь!" — цитирует его слова US Weekly.

Марк также выразил сожаление о том, что Тимоти Шаламе не смог присутствовать на премьере фильма "Анора". Он признался, что обязательно бы подошёл к коллеге и спросил, понравился ли ему фильм с участием Марка.

Ранее Сергей Жуков поделился историей о первом поцелуе со своей женой.

Уточнения

Ти́моти Хэл Шаламе (англ. Timothée Hal Chalamet [ˈtɪməθi ˈʃæləmeɪ], род. 27 декабря 1995 года, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американский и французский актёр.



Марк Алекса́ндрович Эйдельште́йн (род. 18 февраля 2002, Нижний Новгород) — российский актёр.



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