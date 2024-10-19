Сергей Жуков признался, что смог поцеловать жену лишь спустя полгода начала отношений

В беседе с Юлией Меньшовой солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков рассказал, что только через полгода отношений с его супругой Региной Бурд он наконец дождался поцелуя.
Он встретил будущую жену в сложный период, когда переживал депрессию из-за распада первого брака. Артист был уверен, что больше не сможет полюбить, но на его пути появилась солистка группы "ВИА Сливки", которая сразу же его заинтересовала.
Сергей Жуков убежден, что его супруга родилась не в то время, поскольку её ценности и взгляды больше соответствуют образу девушек 18-го века.
"Она просто родилась не в то время, перепутали. И таких нет больше, их не существует в наше время. И поэтому только такую женщину я мог получить от Бога и полюбить", — уверен певец.
Сергей Жуков и Регина Бурд воспитывают четверых общих детей.
Ранее Юлия Пересильд поделилась своими воспоминаниями о том, как давно она не видела свою старшую дочь.
Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, предприниматель и музыкант. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».
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