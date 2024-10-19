Юлия Пересильд больше месяца не видела старшую дочь, уехавшую в съёмочную экспедицию

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Актриса Юлия Пересильд в своём блоге рассказала, что уже полтора месяца не видела свою старшую дочь Анну Пересильд, которая уехала в съёмочную экспедицию.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Юлии Пересильд в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

К счастью, им удалось увидеться в Сочи, где проходил международный кинофестиваль "КиноБраво". Пересильд-старшая поблагодарила организаторов за интересное мероприятие и за возможность обнять свою наследницу.

"Моя девочка, я соскучилась! Уже полтора месяца ты в экспедиции на съемках. Хорошо хоть урвали друг для друга пару деньков в Красной Поляне…" — написала Пересильд у себя в блоге.

В интернете ходят слухи о романе между 15-летней Анной Пересильд и 17-летним Ярославом Могильниковым, которые вместе снялись в картине "Слово пацана. Кровь на асфальте". Однако сами юные артисты не подтверждают и не опровергают эту информацию.

Ранее Александр Домогаров резко высказался о тех, кто критикует цены на спектакли с его участием.

Уточнения

Юлия Сергеевна Переси́льд (род. 5 сентября 1984, Псков) — российская актриса театра и кино.



А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).



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