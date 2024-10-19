Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сергей Жуков признался, что смог поцеловать жену лишь спустя полгода начала отношений
Предложен недорогой и точный способ прогнозирования болезни Альцгеймера
В Британии планируют освободить сотни заключенных из-за переполненности тюрем
Три пениса у одного мужчины: невероятное открытие в анатомии
Юлия Пересильд больше месяца не видела старшую дочь, уехавшую в съёмочную экспедицию
В Белгородской области сбили несколько воздушных объектов
Как правильно сбалансировать молочные продукты в ежедневном рационе
Осенняя пересадка гортензии: важные нюансы
Дерзкие стрижки, которые скроют возраст: узнайте больше

Александр Домогаров устроил истерику из-за критики цен на спектакли с его участием: как же вас жаль

1:35
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Александр Домогаров, известный по ролям в фильмах "Чародеи" и "Двенадцать стульев", резко отреагировал на критику цен на билеты на свой спектакль. В своём Telegram-канале он назвал недоброжелателей "ущербными".

Александр Домогаров устроил истерику из-за критики цен на спектакли с его участием: как же вас жаль
Фото: Telegram by Telegram-канал Александра Домогарова, PDM

16 октября в Московском международном Доме музыки состоялась премьера музыкально-драматического спектакля "Вертинский", где роль шансонье исполнил 61-летний Александр Домогаров. Однако многих интернет-пользователей неприятно удивила стоимость билетов на постановку.

Домогаров опубликовал в своём блоге информацию о ценах на билеты в другие московские театры, а своих хейтеров назвал "ущербными". Он завершил свою тираду словами о том, что ему "очень жаль" таких людей.

Поклонники артиста разделились во мнениях. Одни были удивлены, что кто-то покупает билеты по такой высокой цене, в то время как другие поддержали актёра. Сам Домогаров вновь вышел на связь и пояснил, что обращался не к тем, кто не может позволить себе такие билеты.

"Я унижаю людишек, которые и не собираются идти на спектакль, но пишут мне с единственным желанием — сделать неприятно! И слово "ущербные" относится не к тем, кто не имеет возможности купить билет, а к людишкам, которые пишут и тут же исчезают из ленты…" — заявил артист.

Ранее 13-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов рассказала, чем хочет заниматься в будущем.

 

Уточнения

Алекса́ндр Ю́рьевич Домога́ров (род. 12 июля 1963, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, исполнитель авторской песни, русского рока и русского шансона. Народный артист РФ (2007).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Еда и рецепты
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали Аудио 
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Садоводство, цветоводство
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся Аудио 
Популярное
Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать

От полярности АКБ зависит его правильное расположение под капотом. Полярность может маркироваться как "плюсами" и "минусами", так и латинскими буквами R и L.

Что означают буквы R и L на аккумуляторе: каждый водитель обязан это знать
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Квашеная капуста: чего нельзя делать при её приготовлении
Жареная овсянка с яйцом: в таком виде овсяные хлопья вы ещё точно не пробовали
Луковая подлива для котлет: безумно вкусно не только с блюдами из мяса, но и просто с хлебушком
Сводка с фронта: США посоветовали Киеву забыть про их ракеты, потужность ВСУ закончилось Дмитрий Плотников После встречи Шольца с Байденом стало ясно, как будет выглядеть победа Украины Любовь Степушова Украинские расценки за желание повоевать или откосить Юрий Бочаров
Как проверить мед на натуральность: простые методы для дома
Тушёная свинина с подливкой: получается нежной и сочной, прекрасно сочетается с любым гарниром
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Вырастите тую легко и просто: черенки, которые точно приживутся
Последние материалы
В Белгородской области сбили несколько воздушных объектов
Как правильно сбалансировать молочные продукты в ежедневном рационе
Александр Домогаров устроил истерику из-за критики цен на спектакли с его участием: как же вас жаль
Осенняя пересадка гортензии: важные нюансы
Дерзкие стрижки, которые скроют возраст: узнайте больше
Израильские военные уничтожили важный командный центр Хезболлы
Погодные условия и штрафы за грязные номера: новые разъяснения
Спартак планирует продажу полузащитника Зиньковского
13-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов раскрыла, чем хочет заниматься в будущем
Айза-Лилуна Ай рассказала, чем ради неё жертвует новый возлюбленный: я таких людей не встречала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.