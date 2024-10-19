Александр Домогаров устроил истерику из-за критики цен на спектакли с его участием: как же вас жаль

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актёр Александр Домогаров, известный по ролям в фильмах "Чародеи" и "Двенадцать стульев", резко отреагировал на критику цен на билеты на свой спектакль. В своём Telegram-канале он назвал недоброжелателей "ущербными".

Фото: Telegram by Telegram-канал Александра Домогарова, PDM

16 октября в Московском международном Доме музыки состоялась премьера музыкально-драматического спектакля "Вертинский", где роль шансонье исполнил 61-летний Александр Домогаров. Однако многих интернет-пользователей неприятно удивила стоимость билетов на постановку.

Домогаров опубликовал в своём блоге информацию о ценах на билеты в другие московские театры, а своих хейтеров назвал "ущербными". Он завершил свою тираду словами о том, что ему "очень жаль" таких людей.

Поклонники артиста разделились во мнениях. Одни были удивлены, что кто-то покупает билеты по такой высокой цене, в то время как другие поддержали актёра. Сам Домогаров вновь вышел на связь и пояснил, что обращался не к тем, кто не может позволить себе такие билеты.

"Я унижаю людишек, которые и не собираются идти на спектакль, но пишут мне с единственным желанием — сделать неприятно! И слово "ущербные" относится не к тем, кто не имеет возможности купить билет, а к людишкам, которые пишут и тут же исчезают из ленты…" — заявил артист.

Ранее 13-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов рассказала, чем хочет заниматься в будущем.

Уточнения

Алекса́ндр Ю́рьевич Домога́ров (род. 12 июля 1963, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и дубляжа, исполнитель авторской песни, русского рока и русского шансона. Народный артист РФ (2007).



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