13-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов раскрыла, чем хочет заниматься в будущем

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Харпер Бекхэм, единственная дочь звёзд Виктории Бекхэм и Дэвида Бекхэма, недавно призналась, что мечтает создать собственный бренд, когда вырастет.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Виктории Бекхэм в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

13-летняя девочка стала гостьей мероприятия, посвящённого презентации новых духов её матери под названием "Reverie", что можно перевести как "приятные мечты". В рамках этого события всем присутствующим было предложено поделиться своими мечтами. Например, сама Виктория Бекхэм мечтает о любви на всю жизнь.

Наследница четы Бекхэмов сначала пожелала всем быть счастливыми, а затем рассказала о своей мечте создать собственный бренд. Однако читатели Daily Mail раскритиковали юную девушку за то, что ей неинтересно получать образование или выбирать серьёзную профессию — она просто хочет стать знаменитой и богатой.

Ранее Айза-Лилуна Ай поделилась тем, чем её новый возлюбленный готов пожертвовать ради неё.

Уточнения

Викто́рия Кэ́ролайн Бе́кхэм (англ. Victoria Caroline Beckham), в девичестве — Адамс (англ. Adams; род. 17 апреля 1974, Харлоу, Эссекс, Великобритания) — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница.





Дэ́вид Ро́берт Джо́зеф Бе́кхэм (Бе́кем; англ. David Robert Joseph Beckham, английское произношение: [ˈdeɪvɪd ˈrɒbət ˈdʒəʊzəf ˈbɛkəm]; родился 2 мая 1975, Лондон) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.



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