Айза-Лилуна Ай рассказала, чем ради неё жертвует новый возлюбленный: я таких людей не встречала

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Айза-Лилуна Ай поделилась своими переживаниями с поклонниками. Она рассказала, что впервые в жизни встретила человека, готового жертвовать своим временем ради неё. Бизнесвумен счастлива в отношениях со Степаном.

Фото: commons.wikimedia by Dmitry Rozhkov, CC BY-SA 3.0

Айза отметила, что в очередной раз заболела, но на этот раз за ней есть кому ухаживать. Она подчеркнула, что раньше о ней заботилась только мама. При этом она уже не рассчитывала встретить человека, который, как и она, готов отдавать много энергии для другого.

"И тут на моём пути повстречался такой же абсолютно бескорыстный человек, который готов отдавать и готов жертвовать самым драгоценным — своим временем, которое он проводит со мной", — пояснила бывшая жена рэпера Гуфа.

Айза рассказала, что из-за болезни накануне спала днём всего два часа. В это время её избранник сидел рядом и работал, а также помогал детям.

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Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.



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