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Певица Алла Пугачёва напомнила об интервью Владиславу Листьеву 30-летней давности

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва поделилась на своём YouTube-канале старым интервью, которое она дала Владиславу Листьеву в рамках программы "Тема".

Певица Алла Пугачёва напомнила об интервью Владиславу Листьеву 30-летней давности
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

Этот выпуск был снят в 1993 году, но певица решила напомнить о нём своим поклонникам. В беседе с трагически погибшим телеведущим она рассказала, как боялась исполнять гимн СССР перед группой ABBA, так как не знала слов. Также она призналась, что сцена исцелила её душу и научила любить людей.

"Если я стану не так нужна как певица, а кому-то буду нужна как человек, то я всем пожертвую ради этого человека", — поделилась исполнительница.

Поклонники были очень благодарны Алле Пугачёвой за то, что она вспомнила об этом интервью. Они назвали беседу "родной и уютной".

Алла Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), уехали из России в 2022 году.

Ранее Оксана Самойлова и рэпер Джиган переехали в деревню.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса

Владисла́в Никола́евич Ли́стьев (10 мая 1956, Москва, СССР — 1 марта 1995, Москва, Россия) — советский и российский журналист, телеведущий и предприниматель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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