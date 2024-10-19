Самойлова и Джиган переехали из особняка в деревню: даже здесь можно быть счастливыми

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Блогерша Оксана Самойлова и её супруг, рэпер Джиган, стали участниками реалити-проекта "Большое переселение". В качестве эксперимента они переехали в деревню в Вологодской области.

Фото: Telegram-канал Оксаны Самойловой is licensed under public domain

Как сообщает StarHit, многодетная мать решилась на этот шаг, чтобы доказать своим поклонникам, что может выжить даже в таких условиях. Она напомнила, что выросла в небогатой семье, где ей приходилось "растягивать окорочок на неделю" из-за отсутствия денег.

"Наши дети родились и выросли в абсолютно других обстоятельствах. Мне кажется, для них это будет классным, полезным уроком. Они поймут, как бывает в жизни, и осознают, что даже в сложных условиях можно быть счастливыми", — призналась Самойлова.

Шоу начнётся только в ноябре, и в его рамках семья Джигана поменяется местами с семьёй Морозовых из Вологодской области.

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Уточнения

Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин (род. 2 августа 1985, Одесса), более известный под псевдонимом Джига́н — российский рэпер.



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