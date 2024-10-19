Раскрыт гонорар певца Витаса на корпоративах в России

Гонорар певца Витаса за участие в частных мероприятиях составляет 50 тысяч евро, что эквивалентно примерно 5,3 миллиона рублей, сообщает Life, ссылаясь на SHOT. Исполнитель продолжает выступать и в России.
Согласно райдеру, который также попал в распоряжение журналистов, Витас приезжает на корпоративы с командой из семи человек. От организаторов артист требует предоставить ему шесть бутылок негазированной воды, чай и кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад. В гримёрке должен быть хороший свет, зеркала и вешалка для одежды. Алкоголь не требуется.
Накануне появились слухи о том, что артист чуть не ослеп из-за серьёзных проблем со здоровьем и перенёс несколько операций. Сам Витас опроверг эту информацию и рассказал, что повредил глаз во время спаррингов по муай-тай.
Ранее Ксения Бородина со слезами на глазах вспоминала о прошлом.
Ви́тас (англ. Vitas; настоящее имя — Вита́лий Вла́дасович Грачёв; род. 19 февраля 1979, Даугавпилс, Латвийская ССР, СССР) — российский эстрадный певец, автор песен, актёр.
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