Ксения Бородина со слезами на глазах вспомнила прошлое: жила с человеком, у которого была двойная жизнь

Телеведущая Ксения Бородина в рамках своего YouTube-шоу "Открытый приём" не смогла сдержать слёз, вспоминая прошлое. По её словам, она жила с человеком, который вёл двойную жизнь.
В студии появилась девушка, которая рассказала, что смерть её возлюбленного стала для неё настоящим ударом. Однако впоследствии выяснилось, что он был неверен и причиной его ухода стала ВИЧ-инфекция. К счастью, героиня не заразилась.
Ксения Бородина выразила ей свою поддержку и отметила, что понимает её чувства, поскольку сама когда-то жила с неверным мужчиной.
"Я понимаю, о чём ты говоришь, я понимаю твои боли. И я понимаю, как это ужасно всё это потом узнать. Ты могла ещё долго находиться в этих отношениях, понимаешь? И потерять огромное количество времени. И он мог тебя заразить в конце концов. Поэтому, конечно, судьба к тебе благосклонна", — пояснила она.
Ранее Ксения Бородина уже рассказывала об изменах своего бывшего мужа, бизнесмена Курбана Омарова, после их развода.
Также стало известно, кому достанется наследство Лиама Пейна.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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