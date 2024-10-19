Ксения Бородина со слезами на глазах вспомнила прошлое: жила с человеком, у которого была двойная жизнь

Телеведущая Ксения Бородина в рамках своего YouTube-шоу "Открытый приём" не смогла сдержать слёз, вспоминая прошлое. По её словам, она жила с человеком, который вёл двойную жизнь.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В студии появилась девушка, которая рассказала, что смерть её возлюбленного стала для неё настоящим ударом. Однако впоследствии выяснилось, что он был неверен и причиной его ухода стала ВИЧ-инфекция. К счастью, героиня не заразилась.

Ксения Бородина выразила ей свою поддержку и отметила, что понимает её чувства, поскольку сама когда-то жила с неверным мужчиной.

"Я понимаю, о чём ты говоришь, я понимаю твои боли. И я понимаю, как это ужасно всё это потом узнать. Ты могла ещё долго находиться в этих отношениях, понимаешь? И потерять огромное количество времени. И он мог тебя заразить в конце концов. Поэтому, конечно, судьба к тебе благосклонна", — пояснила она.

Ранее Ксения Бородина уже рассказывала об изменах своего бывшего мужа, бизнесмена Курбана Омарова, после их развода.

Также стало известно, кому достанется наследство Лиама Пейна.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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