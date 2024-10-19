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Стало известно, кому достанется многомиллионное состояние погибшего Лиама Пейна

Шоу-бизнес » Зарубежный

Беар, семилетний сын трагически погибшего Лиама Пейна, бывшего солиста One Direction, станет обладателем состояния в 30 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более двух миллиардов рублей.

Стало известно, кому достанется многомиллионное состояние погибшего Лиама Пейна
Фото: flickr.ru by vagueonthehow, CC BY 2.0

Как сообщает Daily Mail, несмотря на то, что отец и мать Беара расстались через год после рождения мальчика, Лиам Пейн всегда был рядом с сыном и оказывал ему финансовую поддержку. Он позаботился о наследстве для Беара задолго до своей кончины, оставив ему деньги, заработанные на пике популярности бойз-бенда.

"Он очень любил Беара и всегда стремился обеспечить его всем необходимым. К сожалению, у них никогда не было настоящей близости, но Лиам всегда звонил Беару, когда мог", — поделился близкий к артисту источник.

Отмечается, что единственным утешением для мальчика станет то, что он будет обеспечен до конца жизни.

Ранее Виктория Боня рассказала о своих проблемах со здоровьем.

Уточнения

Ли́ам Джеймс Пейн (англ. Liam James Payne; 29 августа 1993, Вулвергемптон, Уэст-Мидлендс — 16 октября 2024, Палермо, Буэнос-Айрес) — британский певец, автор песен и композитор, один из пяти участников англо-ирландской группы One Direction, созданной в 2010 году.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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