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Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем после похода в горы

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня осуществила свою мечту и взошла на гору-восьмитысячник Манаслу. Однако из-за экстремальных условий похода у неё начались боли в животе.

Виктория Боня сообщила о проблемах со здоровьем после похода в горы
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Виктории Бони в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В Москве она решила обратиться к врачам, чтобы не усугубить ситуацию. По её словам, во время восхождения у неё дважды прихватывало живот настолько, что она не могла продолжать путь.

В клинике она прошла гастроскопию, чтобы узнать, в чём проблема. Телеведущая попросила медиков сделать ей наркоз, так как процедура не самая приятная.

Как выяснилось, у блогерши просто обострился гастрит из-за отсутствия нормальной еды.

"Ничего страшного нет, просто от таких условий и горной еды в пакетиках желудок начал"жаловаться". Слишком он у меня избалован хорошей едой", — успокоила Боня своих поклонников.

После восхождения на гору Манаслу Виктория Боня заявила, что в следующем году отправится покорять Эверест.

Ранее балерина Илзе Лиепа рассказала, что памятник её отцу решили снести в Латвии.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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