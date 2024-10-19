Балерина Илзе Лиепа порадовалась сносу памятника отцу в Латвии: умные бы гордились

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Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа поделилась своими мыслями о предстоящем сносе памятника её отцу, народному артисту СССР Марису Лиепе, который находится рядом с Латвийской национальной оперой.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Илзе Лиепы в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

В беседе с "Комсомольской правдой" она выразила своё недовольство по поводу внешнего вида памятника, который она считает "уродливым". По её словам, скульптуру создал модный художник-инсталлятор в стиле псевдоавангарда. Когда-то Илзе Лиепа обращалась к властям Риги с просьбой не ассоциировать памятник с именем её отца.

"Сегодня латышские власти сами приняли решение о демонтаже памятника из-за политической ситуации. <…> Умные люди могли бы гордиться тем, что Марис Лиепа был их земляком и родился в Риге. Но если этот уродливый памятник снесут, я буду только рада", — заявила она.

Балерина также рассказала, что не поддерживает отношения с родственниками из Латвии, хотя они никогда не обсуждали политические вопросы.

Весной президент Литвы Гитанас Науседа лишил Илзе Лиепу гражданства страны из-за её пророссийской позиции.

Ранее жена Александра Панкратова-Чёрного поделилась своими мыслями об операции, которую перенёс её супруг.

Уточнения

И́лзе Ма́рисовна Лие́па (род. 22 ноября 1963, Москва) — советская и российская балерина, актриса театра и кино.



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