Жена Панкратова-Чёрного высказалась о срочной операции артиста: Бог с вами

Юлия Монахова, супруга актёра Александра Панкратова-Чёрного, опровергла слухи о том, что артист перенёс срочную операцию.

Фото: Департамент здравоохранения города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

В беседе с NEWS.RU она рассказала, что у актёра ежедневно проходят спектакли.

"Умоляю вас, не верьте всему, что слышите", — сказала Монахова.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что Панкратов-Чёрный якобы перенёс операцию на руке, так как у него не разгибались два пальца. Утверждалось, что в течение нескольких месяцев актёру придётся ходить с разгибательной шиной.

В июле также ходили слухи о том, что Панкратов-Чёрный был госпитализирован из-за обморока, связанного с жарой. Говорили, что у него обнаружили поражение мелких кровеносных сосудов мозга. Однако и тогда супруга актёра опровергала информацию о его нахождении в больнице.

Ранее стало известно, что Лерчек нарушила условия домашнего ареста.

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Панкра́тов-Чёрный (урожд. — Гузев; род. 28 июня 1949, Панкрушихинский район, Алтайский край) — советский и российский актёр, кинорежиссёр.



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