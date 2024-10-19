Лерчек нарушила условия домашнего ареста: меру пресечения могут изменить

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, может столкнуться с изменением меры пресечения из-за нарушения условий домашнего ареста.

Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, CC BY-SA 4.0

Как сообщает Telegram-канал Mash, сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) обнаружили, что блогерша поставила как минимум один лайк в социальных сетях, несмотря на запрет пользоваться интернетом. Первое предупреждение было сделано ей во время выезда опергруппы, который состоялся из-за сработавшего электронного браслета. Тогда Лерчек показали её лайки под публикациями других блогеров, которые были опубликованы после избрания меры пресечения.

Однако в Главном управлении ФСИН России по Московской области не подтвердили, что у Чекалиной сработал браслет. Там отметили, что не замечали за ней каких-либо нарушений условий содержания под домашним арестом.

4 октября суд отправил Валерию и её мужа Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Ранее автор "Дневника Хача" высказал своё мнение о возможности отъезда из России.

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина (урождённая Феопентова; род. 6 октября 1992, Тольятти, Самарская область, известная как Ле́рчек) — российский блогер и телеведущая.



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