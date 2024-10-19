Блогер Амиран Сардаров назвал переезд в США худшим решением в жизни

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Блогер Амиран Сардаров в ходе беседы с Дмитрием Дибровым для его YouTube-шоу "Сессия" высказал сожаление о своём переезде за границу, так как его ожидания не оправдались.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Амирана Сардарова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Сардаров поделился, что в 2020 году он отправился в Лос-Анджелес, но уже в конце 2021 года вернулся обратно. Он отметил, что с детства мечтал оказаться в США, так как вырос на американском кино. Однако, по его словам, это было худшим решением в его жизни.

"Это ужасно. Америка была для меня островом счастья, где я надеялся обрести себя. Но когда я приехал туда, мои ожидания не оправдались", — заявил автор "Дневника хача".

Весной он сравнивал своё возвращение в Россию из США с выходом из тюрьмы. Он отметил, что пережил серьёзный стресс, осознав, что в Америке ему придётся начинать всё сначала.

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Уточнения

Дми́трий Алекса́ндрович Дибро́в (род. 14 ноября 1959, Ростов-на-Дону) — советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр.



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