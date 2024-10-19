Анджелина Джоли продолжает подогревать слухи о романе с рэпером: он не свободен

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на красной ковровой дорожке Лондонского кинофестиваля BFI в компании рэпера Akala. Как сообщает Daily Mail, они позировали фотографам по отдельности.
Известно, что британский исполнитель уже много лет состоит в отношениях со своей коллегой Шанель Ньюман. Однако пользователи сети считают, что для Джоли это не проблема. В своё время она без угрызений совести разрушила брак Брэда Питта и Дженнифер Энистон.
Поклонники предполагают, что актриса и рэпер намеренно позировали отдельно, чтобы избежать слухов. Однако некоторые считают, что Джоли и Akala связывают лишь дружеские отношения.
Внимание комментаторов привлекло и то, что оба появились на ковровой дорожке в строгих чёрных костюмах.
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Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.
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