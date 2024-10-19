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Анджелина Джоли продолжает подогревать слухи о романе с рэпером: он не свободен

0:58
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская актриса Анджелина Джоли появилась на красной ковровой дорожке Лондонского кинофестиваля BFI в компании рэпера Akala. Как сообщает Daily Mail, они позировали фотографам по отдельности.

Анджелина Джоли продолжает подогревать слухи о романе с рэпером: он не свободен
Фото: flickr.ru by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0

Известно, что британский исполнитель уже много лет состоит в отношениях со своей коллегой Шанель Ньюман. Однако пользователи сети считают, что для Джоли это не проблема. В своё время она без угрызений совести разрушила брак Брэда Питта и Дженнифер Энистон.

Поклонники предполагают, что актриса и рэпер намеренно позировали отдельно, чтобы избежать слухов. Однако некоторые считают, что Джоли и Akala связывают лишь дружеские отношения.

Внимание комментаторов привлекло и то, что оба появились на ковровой дорожке в строгих чёрных костюмах.

Ранее жена Фёдора Смолова опубликовала редкое фото футболиста с дочерью.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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