Стало известно, что мама Джастина Бибера тоже подвергалась насилию в детстве

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Выяснилось, что мать Джастина Бибера, которая не смогла уберечь сына от участия в развратных вечеринках Пи Дидди, где его подвергали растлению, сама в детстве стала жертвой насилия.

Фото: YouTube канал Liza by Скриншот видео YouTube канала Liza, PDM

В пятилетнем возрасте Пэтти Маллетт подвергалась издевательствам со стороны мужчины-няни. Помимо этого ей довелось пережить домогательства со стороны дедушки собственной подруги. Вероятно, для Пэтти насилие стало настолько привычным, что она воспринимала его как нечто обыденное.

Маллетт родила Джастина в 18 лет в специальном учреждении для матерей-подростков. Будущий певец рос в социальном жилье, а его мать гробилась на двух-трёх работах одновременно, чтобы обеспечить себя и сына.

Это было тяжёлое для них время. Пэтти увлекалась наркотиками и алкоголем, а отец Джастина Джереми Бибер бросил их, когда мальчику было всего несколько месяцев.

Уточнения

Джа́стин Дрю Би́бер (род. 1 марта 1994, Лондон, Онтарио, Канада) — канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр.





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