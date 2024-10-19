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Жена Фёдора Смолова показала редкое фото футболиста с годовалой дочерью

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Карина Истомина поделилась в социальных сетях редким снимком своего супруга, футболиста Фёдора Смолова, и их годовалой дочери Лоры.

Жена Фёдора Смолова показала редкое фото футболиста с годовалой дочерью
Фото: instagram.com by личный аккаунт Карины Истоминой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На фотографии, которую опубликовала жена спортсмена, Фёдор держит малышку на руках во время вечерней прогулки по Краснодару. Истомина запечатлела родных со спины.

Карина Истомина и Фёдор Смолов поженились в июне 2023 года. В сентябре она объявила о своей беременности, а уже 15 ноября супруги с радостью сообщили, что стали родителями.

Блогерша рассказала, что узнала о беременности в марте, а в апреле футболист отправил ей ссылку на сайт Госуслуг с предложением заключить брак. В мае он подарил ей кольцо и признался, что очень любит её и хочет создать семью.

Ранее в сети с юмором обсуждали причёску Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом).

Уточнения

Кари́на И́горевна Смолова (в девичестве — Исто́мина, род. 20 апреля 1994, Москва, Россия) — российский музыкант, диджей, модель, блогер. Автор YouTube-канала «Справиться проще», посвящённого проблемам ментального здоровья.

Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий «Краснодара». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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