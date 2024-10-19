Жена Фёдора Смолова показала редкое фото футболиста с годовалой дочерью

Блогерша Карина Истомина поделилась в социальных сетях редким снимком своего супруга, футболиста Фёдора Смолова, и их годовалой дочери Лоры.
На фотографии, которую опубликовала жена спортсмена, Фёдор держит малышку на руках во время вечерней прогулки по Краснодару. Истомина запечатлела родных со спины.
Карина Истомина и Фёдор Смолов поженились в июне 2023 года. В сентябре она объявила о своей беременности, а уже 15 ноября супруги с радостью сообщили, что стали родителями.
Блогерша рассказала, что узнала о беременности в марте, а в апреле футболист отправил ей ссылку на сайт Госуслуг с предложением заключить брак. В мае он подарил ей кольцо и признался, что очень любит её и хочет создать семью.
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Кари́на И́горевна Смолова (в девичестве — Исто́мина, род. 20 апреля 1994, Москва, Россия) — российский музыкант, диджей, модель, блогер. Автор YouTube-канала «Справиться проще», посвящённого проблемам ментального здоровья.
Фёдор Миха́йлович Смо́лов (род. 9 февраля 1990, Саратов) — российский футболист, нападающий «Краснодара».
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