В Сети высмеяли неряшливую причёску Максима Галкина* и посоветовали ему найти парикмахера

Максим Галкин, юморист, признанный в России иноагентом, недавно пообщался со своими поклонниками из Флориды. Он поделился новостями о предстоящих выступлениях в США. Однако пользователи сети заметили, что его причёска выглядит не самым лучшим образом.
В своём обращении к фанатам на английском языке Галкин призвал их приобретать билеты на его концерты в Америке. В ответ на это некоторые комментаторы посоветовали ему обратиться к парикмахеру.
Один из пользователей, Николай, написал: "Дайте ему денег на парикмахера. Видно же, что он экономит".
Многие считают, что после эмиграции за границу Галкин стал выглядеть хуже. Они предполагают, что он вынужден постоянно ездить по гастролям, в то время как его супруга отдыхает дома с детьми. По их мнению, он утратил свой прежний лоск.
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Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.
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