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Постоялица отеля раскрыла последние слова Лиама Пейна перед смертью: Я облажался

1:02
Шоу-бизнес » Зарубежный

Постоялица отеля в Буэнос-Айресе, где трагически погиб бывший участник группы One Direction Лиам Пейн, рассказала, что незадолго до своей кончины артист вёл себя не совсем адекватно и напугал персонал.

Постоялица отеля раскрыла последние слова Лиама Пейна перед смертью: Я облажался
Фото: flickr.ru by vagueonthehow, CC BY 2.0

28-летняя Ребекка поделилась своими воспоминаниями с Daily Mail. Она встретила музыканта около лифта, когда они с друзьями должны были заселиться в его номер. Ребекка заметила, что мужчина явно ожидал, что его узнают. Он предложил им зайти с ним в лифт и начал в шутку душить одну из девушек, говоря, что все американцы сошли с ума.

Позже они пересеклись с Пейном в фойе, где он лежал на диване и проверял электронную почту. Затем он схватил ноутбук и начал бить им об пол, что привело в ужас персонал отеля.

Ребекка решила спросить, всё ли у него хорошо, на что он ответил, что раньше был в бойз-бенде, но теперь всё не так.

Ранее Клава Кока намекнула на расставание с возлюбленным.

Уточнения

Ли́ам Джеймс Пейн (англ. Liam James Payne; 29 августа 1993, Вулвергемптон, Уэст-Мидлендс — 16 октября 2024, Палермо, Буэнос-Айрес) — британский певец, автор песен и композитор, один из пяти участников англо-ирландской группы One Direction, созданной в 2010 году.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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