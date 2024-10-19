Клава Кока вышла на связь после слухов о расставании с возлюбленным: чем хуже у девушки дела

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) решила ответить на слухи о расставании с Александром Повериным, её бывшим возлюбленным, который стал победителем шоу "Сердце Клавы". Она намекнула на разрыв, опубликовав свои снимки в дерзко-элегантном образе.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Клавы Коки в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

На фотографиях Клава предстала в чёрном мини-платье, на высоких каблуках, с длинными нарощенными ресницами. Она написала: "Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть".

Однако её подписчики были возмущены и попросили не делать акцент на отношениях перед выходом сольного альбома. Они считают, что использовать роман для продвижения и привлечения внимания — это неправильно и некрасиво.

Ранее стало известно, где сейчас находятся Алла Пугачёва и Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом).

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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