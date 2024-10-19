Пугачёва и Галкин* разъехались: раскрыто местоположение сбежавших из России артистов

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Народная артистка СССР Алла Пугачёва была замечена на улицах Лимассола вместе со своим 11-летним сыном Гарри. В это время её супруг, юморист Максим Галкин* (признан в РФ иноагентом), находится в США.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Аллы Пугачевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Как сообщает "Комсомольская правда", у артиста запланированы гастроли в Америке. В своём блоге он рассказал о предстоящих выступлениях, уделив этому всего две минуты. Общение с подписчиками проходило на английском языке, хотя концерты будут проходить на русском. Юморист отметил, что его аудитория говорит на разных языках.

Билеты на его концерты стоят относительно недорого — от 85 до 200 долларов (примерно 8-20 тысяч рублей). Хотя в своё время в России он мог запрашивать более высокие цены. Сообщается, что билеты на мероприятия продаются не очень активно, но на сайте по их продаже большими красными буквами указано, что видео- и фотосъёмка запрещены.

Алла Пугачёва отказывается от перелётов в США по состоянию здоровья. В её возрасте перелёт через Атлантику — это настоящий подвиг. В отсутствие супруга она проводит время с детьми. Поклонники обратили внимание на её походку и считают, что она чувствует себя не очень хорошо.

Ранее стало известно, что певицу Монеточку* (признана в РФ иноагентом) объявили в розыск.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



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